ВИДЕО: Мать пыталась научить дочь видеть разницу между грибами и огурцами

В Сети появилось видео, на котором маленькая девочка старательно решает математическую задачу, но никак не может найти ошибку.

В задаче спрашивается, сколько грибов в третьем бочонке. Ребёнок уверенно отвечает: "В третьем бочонке 24 огурца", пишет "Лайф".