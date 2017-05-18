19:10, 18 Мая 2017
ВИДЕО: Мать пыталась научить дочь видеть разницу между грибами и огурцами
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В Сети появилось видео, на котором маленькая девочка старательно решает математическую задачу, но никак не может найти ошибку.
В задаче спрашивается, сколько грибов в третьем бочонке. Ребёнок уверенно отвечает: "В третьем бочонке 24 огурца", пишет "Лайф".
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