10:43, 07 Июля 2017
ВИДЕО: Медведь, похожий на панду, появился в Карелии
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Установленная в Костомукшском заповеднике фотоловушка засняла медведя необычного окраса.
"Научная сенсация! В карельском заповеднике обнаружена панда!" Именно с таким шокирующим заголовком могли разместить это видео с фотоловушек в "желтой" прессе. Медведь на съемке, хоть и обычный для наших краев бурый (лат. Ursus arctos), но имеет удивительно светлый окрас и отличительные пятна вокруг глаз. Это и роднит его с восточным собратом", - говорится в описании к видео, опубликованному в паблике заповедника.
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