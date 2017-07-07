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Новости. Общество
10:43, 07 Июля 2017

ВИДЕО: Медведь, похожий на панду, появился в Карелии

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Установленная в Костомукшском заповеднике фотоловушка засняла медведя необычного окраса.

"Научная сенсация! В карельском заповеднике обнаружена панда!" Именно с таким шокирующим заголовком могли разместить это видео с фотоловушек в "желтой" прессе. Медведь на съемке, хоть и обычный для наших краев бурый (лат. Ursus arctos), но имеет удивительно светлый окрас и отличительные пятна вокруг глаз. Это и роднит его с восточным собратом", - говорится в описании к видео, опубликованному в паблике заповедника.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-07-07 11:35:41
Это не медведь, а гламурная медведица после балаяжа и мэйк-апа. :)
Доктор Лень
2017-07-07 10:50:40
Какие-то туристы в заповеднике курили бамбук, обкурили мишку, стал почти бамбуковым. Привосточенным!
Гость
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