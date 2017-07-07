ВИДЕО: Медведь, похожий на панду, появился в Карелии

Установленная в Костомукшском заповеднике фотоловушка засняла медведя необычного окраса.

"Научная сенсация! В карельском заповеднике обнаружена панда!" Именно с таким шокирующим заголовком могли разместить это видео с фотоловушек в "желтой" прессе. Медведь на съемке, хоть и обычный для наших краев бурый (лат. Ursus arctos), но имеет удивительно светлый окрас и отличительные пятна вокруг глаз. Это и роднит его с восточным собратом", - говорится в описании к видео, опубликованному в паблике заповедника.