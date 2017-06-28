ВИДЕО: Медведь выходит на трассу в Сегежском районе

В Карелии очевидцы сняли на видео медведя, который выходит к обочине трассы "Кола", чтобы поживиться мусором.

Как сообщает автор видео, медведя удалось снять по дороге в Костомукшу.

Лесной зверь подъедал мусор на обочине на дороги.