13:49, 25 Июня 2017
ВИДЕО: Медвежьегорск назвали карельским Голливудом
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В рамках проекта "Путеводитель по Карелии" снят фильм о кинематографической столице республики.
Журналисты "ГТРК "Карелия" в рамках проекта "Путеводитель по Карелии" сняли сюжет о Медвежьегорском районе. О городе на берегу Онежского озера, который пробудил паровозный гудок.
Во время экскурсии зрители могут увидеть достопримечательности края, чем живут и дышат местные жители.
Здесь и Медвежьегорский молокозавод, щебеночные карьеры, и знаменитая во всем мире заонежская вышивка, а также ББК, которому скоро исполняется 90 лет.
Вспомнили журналисты и о любимом многими фильме "Любовь и голуби", который снимался в Медгоре.
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