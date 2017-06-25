ВИДЕО: Медвежьегорск назвали карельским Голливудом

В рамках проекта "Путеводитель по Карелии" снят фильм о кинематографической столице республики.

Журналисты "ГТРК "Карелия" в рамках проекта "Путеводитель по Карелии" сняли сюжет о Медвежьегорском районе. О городе на берегу Онежского озера, который пробудил паровозный гудок.

Во время экскурсии зрители могут увидеть достопримечательности края, чем живут и дышат местные жители.

Здесь и Медвежьегорский молокозавод, щебеночные карьеры, и знаменитая во всем мире заонежская вышивка, а также ББК, которому скоро исполняется 90 лет.

Вспомнили журналисты и о любимом многими фильме "Любовь и голуби", который снимался в Медгоре.