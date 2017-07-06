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Новости. Происшествия
10:12, 06 Июля 2017

ВИДЕО: "Мерседес" промчался по "встречке" на Комсомольском проспекте

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В Петрозаводске водитель внедорожника проехал по встречной полосе на Комсомольском проспекте и напугал водителей.

В минувшую среду 5 июля в 22.54 водитель Mercedes-Benz G-klasse (Gelandewagen), поворачивая с ул. Гоголя на Комсомольский проспект, обнаружил, что движение перекрыто, но не растерялся и поехал по встречной полосе.

В Соцсетях водитель, увидевший, как на него мчится внедорожник, описал свое ощущение: "Это жесть! На скорости, по встречной! Несётся, прям внаглую! Еле успела дать вправо! Вся жизнь промелькнула! Урод! Имей ответственность за чужие жизни! Лучше мозги купи, чем гелик, м*****!"

Отметим, Gelandewagen в Петрозаводске попал в объектив камер наблюдения на Кукковском кольце, когда гарцевал по газонам, и у "Сигмы", когда объезжал пробку опять же по газону.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2017-07-06 10:39:37
с чего взяли элиты??? здесь надо вопрос ГИБДД еще задать, как проводится и какая работа с данным водителем. Почему он продолжает грубо нарушать ПДД? ведь не ровен час, зацепит кого- нибудь и потом будет очередной скандал, опять можем прозвучать по всей стране.
nae
2017-07-06 10:28:34
Вот же ездит добровольный спаситель бюджета. Конфискованный и реализованный гелик может помочь, например, паре детдомовцев обзавестись жильём.
Инженер Брунс
2017-07-06 10:18:22
очередной представитель элиты, для которой все покупается и продается. На кол сажать без суда и следствия
YellowSubmarine
2017-07-06 10:32:19
Инженер Брунс, "яблочник", вероятно...
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