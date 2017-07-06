ВИДЕО: "Мерседес" промчался по "встречке" на Комсомольском проспекте

В Петрозаводске водитель внедорожника проехал по встречной полосе на Комсомольском проспекте и напугал водителей.

В минувшую среду 5 июля в 22.54 водитель Mercedes-Benz G-klasse (Gelandewagen), поворачивая с ул. Гоголя на Комсомольский проспект, обнаружил, что движение перекрыто, но не растерялся и поехал по встречной полосе.

В Соцсетях водитель, увидевший, как на него мчится внедорожник, описал свое ощущение: "Это жесть! На скорости, по встречной! Несётся, прям внаглую! Еле успела дать вправо! Вся жизнь промелькнула! Урод! Имей ответственность за чужие жизни! Лучше мозги купи, чем гелик, м*****!"

Отметим, Gelandewagen в Петрозаводске попал в объектив камер наблюдения на Кукковском кольце, когда гарцевал по газонам, и у "Сигмы", когда объезжал пробку опять же по газону.