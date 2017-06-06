08:10, 06 Июня 2017
ВИДЕО: Международные организации угрожают судьям Карелии
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Международные организации грозят санкциями из-за дела Дмитриева.
Международные дипломатические организации угрожают карельским судьям, прокурорам и следователям, что включат их в "список Магнитского", сообщают журналисты "ГТРК "Карелия".
Это закон, принятый в США для введения персональных санкций в отношении людей, причастных, по мнению международных организаций, к нарушениям прав человека.
Поводом для такого заявления стал судебный процесс над Юрием Дмитриевым — председателем карельского отделения международного общества "Мемориал". Его обвиняют в изготовлении порнографических снимков, развратных действиях и хранении оружия.
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