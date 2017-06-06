ВИДЕО: Международные организации угрожают судьям Карелии

Международные организации грозят санкциями из-за дела Дмитриева.

Международные дипломатические организации угрожают карельским судьям, прокурорам и следователям, что включат их в "список Магнитского", сообщают журналисты "ГТРК "Карелия".

Это закон, принятый в США для введения персональных санкций в отношении людей, причастных, по мнению международных организаций, к нарушениям прав человека.

Поводом для такого заявления стал судебный процесс над Юрием Дмитриевым — председателем карельского отделения международного общества "Мемориал". Его обвиняют в изготовлении порнографических снимков, развратных действиях и хранении оружия.