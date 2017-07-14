15:50, 14 Июля 2017
ВИДЕО: Министерство обороны показало, как будет выглядеть кадетское училище в Петрозаводске
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В сети появился видеорассказ о том, что именно построят на участке в 10 гектаров.
Отличительная особенность – уютный сквер и небольшой фонтан в центре комплекса. Подобные сооружения уже построены в Севастополе, Перми и Туле. Однако при строительстве комплекса в Петрозаводске были учтены особенности местного климата и грунта.
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