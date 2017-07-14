ВИДЕО: Министерство обороны показало, как будет выглядеть кадетское училище в Петрозаводске

В сети появился видеорассказ о том, что именно построят на участке в 10 гектаров.

Отличительная особенность – уютный сквер и небольшой фонтан в центре комплекса. Подобные сооружения уже построены в Севастополе, Перми и Туле. Однако при строительстве комплекса в Петрозаводске были учтены особенности местного климата и грунта.