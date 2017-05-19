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20:20, 19 Мая 2017

ВИДЕО: Модель идет по лестнице – мужчины сходят с ума

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Бразильянка с пышными формами "идет в небо".

Модель Бруна Рангел взорвала Instagram, опубликовав в нем видеоклип под названием "Лестница, ведущая в небо". Ролик снят на одном из пляжей, сообщает ren.tv. 

На кадрах 21-летняя фитнес-модель появляется в откровенном спортивном бикини и поднимается по лестнице, сводя с ума поклонников своими формами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ВЕДЬМАК 666
2017-05-19 20:40:45
я б вдул :)
Гость
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