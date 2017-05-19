ВИДЕО: Модель идет по лестнице – мужчины сходят с ума

Бразильянка с пышными формами "идет в небо".

Модель Бруна Рангел взорвала Instagram, опубликовав в нем видеоклип под названием "Лестница, ведущая в небо". Ролик снят на одном из пляжей, сообщает ren.tv.

На кадрах 21-летняя фитнес-модель появляется в откровенном спортивном бикини и поднимается по лестнице, сводя с ума поклонников своими формами.