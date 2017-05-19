20:20, 19 Мая 2017
ВИДЕО: Модель идет по лестнице – мужчины сходят с ума
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Бразильянка с пышными формами "идет в небо".
Модель Бруна Рангел взорвала Instagram, опубликовав в нем видеоклип под названием "Лестница, ведущая в небо". Ролик снят на одном из пляжей, сообщает ren.tv.
На кадрах 21-летняя фитнес-модель появляется в откровенном спортивном бикини и поднимается по лестнице, сводя с ума поклонников своими формами.
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