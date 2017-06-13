Новости. Происшествия
19:40, 13 Июня 2017

ВИДЕО: Мотоцикл проехал несколько километров без водителя

По теме

В Петрозаводске ищут 13-летнего мальчика
13.06.17 19:57
ВИДЕО: Мотоцикл проехал несколько километров без водителя
13.06.17 19:40
ВИДЕО: Женщина с ребенком на руках попала в ДТП в Карелии
13.06.17 15:27
Все новости
Загрузка...

Французский байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако его мотоцикл продолжил движение.

Мотоцикл проехал самостоятельно несколько километров, прежде чем его остановил патруль, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Водитель машины отвез его в больницу.

Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было никаких следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк вообще оказался на дороге. Кто-то даже предположил, что мотоциклом управляет "призрачный гонщик".

По теме

В Петрозаводске ищут 13-летнего мальчика
13.06.17 19:57
ВИДЕО: Мотоцикл проехал несколько километров без водителя
13.06.17 19:40
ВИДЕО: Женщина с ребенком на руках попала в ДТП в Карелии
13.06.17 15:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
06.06.2017, 10:58
Ни заказчиков, ни провокаторов
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей"
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 4
Сегодня 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  26
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:28
Личное мнение
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 2
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
Карьяла день 19
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 7
06.06.2017 10:58
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
Сегодня 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Корсар
В кинотеатрах (6)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»