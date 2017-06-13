ВИДЕО: Мотоцикл проехал несколько километров без водителя

Французский байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако его мотоцикл продолжил движение.

Мотоцикл проехал самостоятельно несколько километров, прежде чем его остановил патруль, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Водитель машины отвез его в больницу.

Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было никаких следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк вообще оказался на дороге. Кто-то даже предположил, что мотоциклом управляет "призрачный гонщик".