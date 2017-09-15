ВИДЕО: Мужчина, страдающий дальтонизмом, впервые увидел мир в цвете, трогательные кадры

В Интернете появилось видео, как 66-летний американец, с рождения страдающий дальтонизмом, впервые увидел мир в цвете.

На день рождения ему подарили очки с корректирующими линзами, позволяющими различать цвета, отмечает "Видач".

Волшебство начинается с 2 мин. 45 сек.