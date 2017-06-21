Новости. Культура
19:10, 21 Июня 2017
фото: http://www.sobaka.ru

ВИДЕО: Музыканты, актеры и обычные прохожие поучаствовали в трибьюте к 55-летию Виктора Цоя

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"Яндекс" выпустил видеотрибьют к 55-летию легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя. Юбилей отмечается 21 июня.

"Одну из самых известных песен "Кино" - "Звезда по имени Солнце" — исполняют современные петербуржцы: музыканты, актёры, студенты и просто прохожие.  В клипе есть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве одного из персонажей до алюминиевых огурцов. Большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто", - говорится в анонсе к видео.

На кадрах видно, как менялся Петербург — родной город музыканта, и как уместно звучат его песни в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х, отмечает "Собака".

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