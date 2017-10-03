ВИДЕО: На Бузову на сцене напал хулиган

Инцидент произошел в Дубае.

Недавно Ольга Бузова пережила настоящий ужас, когда во время ее выступления в Дубае, на нее напал неизвестный мужчина, рассказывает kp.ru. В Эмиратах певица дала концерт для русскоязычной аудитории. Но выступление не обошлось без скандала.

Об этом инциденте Ольга рассказала поклонникам в своем Инстаграм, разместив также видео, на котором запечатлен момент нападения. Под роликом телеведущая высказала мысли о поступках мужчин: "Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью...но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления - это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но всё же, это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание "мужчины" так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно".

На записи происшествия можно заметить, что пение Бузовой в момент нападения не прекращается. Наверное, поэтому многие пользователи даже похвалили мужчину, наглядно продемонстрировавшего, что Ольга поет под фонограмму.