09:18, 02 Октября 2017
ВИДЕО: На Чапаева "скорая" протаранила внедорожник
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В Петрозаводске водитель внедорожника не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, и попал в ДТП.
Сегодня утром, 2 октября в 8.10 на ул. Чапаева водитель внедорожника не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, и произошло ДТП.
В результате "скорая" протаранила внедорожник.
Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения. Смотреть с 45 секунды.
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Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
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