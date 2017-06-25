ВИДЕО: На дороги Карелии вернулись мобильные радары "Визир", запрещенные в прошлом году

Теперь приборы усовершенствованы, и инспекторы не смогут самостоятельно стирать записи.

С 23 июня дня на дорогах Карелии наряды ДПС вновь начали использовать мобильные радары "Визир", которые были запрещены в прошлом году.

Но технические возможности оборудования стали другими. Теперь рядовые инспекторы не имеют возможности стирать записи — такое право осталась только у командиров подразделений.

Мобильные радары будут фиксировать не только нарушение скорости.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, усовершенствованные приборы "Визир" способны фиксировать как скорость движения транспорта, так и проезд пешеходных переходов, перекрестков, выезд на встречную полосу.

Постановление по делу об административном правонарушении инспекторы ДПС будут выносить на месте совершения административного правонарушения. Обжалование административного правонарушения происходит в соответствии с действующим законодательством в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае несогласия с нарушением гражданин может обратиться к вышестоящему должностному лицу, либо в городской суд либо в прокуратуру.

Подробнее смотрите в репортаже "ГТРК "Карелия".