ВИДЕО: На Древлянке-8 прошёл фестиваль здорового образа Жизни "ЗОЖный райОN"

Смотрим, что вы пропустили на этих выходных.

4 июня на спорткомплексе Древлянка-8 состоялся первый фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райОN".

С погодой повезло, поэтому удалось провести насыщенную программу как у сцены, так и на стадионе в полном объеме! Пока дети танцевали, рисовали, катались на беговелах и играли в футбол, родители с большим удовольствием сдавали нормы ГТО.

Радует, что в экорайоне живут активные и спортивные семьи. А мы, в свою очередь, продолжим поддерживать инфраструктуру для здорового образа жизни.

Скоро будут замечательные фотографии от нашего профессионального фотографа, а пока выкладывайте свои с хэштегом #zozh_fest, пишите свои впечатления, эмоции, открытия в обсуждении https://vk.com/ topic-145793394_35463481.

Добро пожаловать в экорайон "Древлянка-8"!

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