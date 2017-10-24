13:13, 24 Октября 2017
ВИДЕО: На федеральном канале назвали 5 причин посетить Петрозаводск
По теме
Загрузка...
Журналист телеканала "Мир-24" приехал в Петрозаводск и назвал 5 причин для посещения нашего города туристами.
Телеканал "Мир-24" снял сюжет о Петрозаводске. Корреспондент Нахид Бабаев прогулялся по столице Карелии, посетил набережную и Чертов стул, поел калиток и сумел выбраться из каменного лабиринта, и в результате назвал пять причин, по которым и другим туристам обязательно нужно посетить Петрозаводск.
Среди названных причин: Онежское озеро, спящая красавица на набережной, калитки, каменный лабиринт в Соломенном и Чертов стул.
По теме
Выбор читателей
19.10.2017, 21:30
20.10.2017, 15:43
18.10.2017, 21:30
20.10.2017, 19:10
18.10.2017, 10:10
21.10.2017, 11:08
Аналитика
23.10.2017 11:27
Политкухня
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
20.10.2017 11:09
20.10.2017 10:25
18.10.2017 14:32
Чтиво
20.10.2017 15:43
Без политики
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
16.10.2017 11:12
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?
Афиша
Сегодня в городе (14)
детям
Комментарии