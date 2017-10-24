ВИДЕО: На федеральном канале назвали 5 причин посетить Петрозаводск

Журналист телеканала "Мир-24" приехал в Петрозаводск и назвал 5 причин для посещения нашего города туристами.

Телеканал "Мир-24" снял сюжет о Петрозаводске. Корреспондент Нахид Бабаев прогулялся по столице Карелии, посетил набережную и Чертов стул, поел калиток и сумел выбраться из каменного лабиринта, и в результате назвал пять причин, по которым и другим туристам обязательно нужно посетить Петрозаводск.

Среди названных причин: Онежское озеро, спящая красавица на набережной, калитки, каменный лабиринт в Соломенном и Чертов стул.