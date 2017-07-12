ВИДЕО: На границе Финляндии и Карелии россияне спели "Катюшу"

Артисты рассказали, зачем они это сделали.

Музыканты "Коневец-квартета" во время прохождения паспортного контроля разговорились с сотрудниками погранохраны, и те попросили их об импровизированном выступлении.

Песня "Катюша" была исполнена на финском погранпункте "Вяртсиля" по просьбе пограничников, пояснил Игорь Дмитриев, руководитель ансамбля "Коневец-квартет". Видео, на котором четверо русских мужчин исполняют перед таможенниками известную песню, появилось на YouTube 10 июля, пишет "Фонтанка.Fi".

"Мы проводим в Финляндии с концертами несколько месяцев в году. Нас здесь многие знают и любят. Вчера пересекали границу из России в Финляндию, и нас узнал один из пограничников на паспортном контроле. Он недавно нас слушал на одном из концертов. Разговорились... Нас попросили что-нибудь спеть для работников финской таможни. Мы спели Катюшу, а ещё пофотографировались с ними. Могли спеть "Подмосковные вечера" или "Уральскую рябинушку" - песни, которые финны знают и любят. Всё было очень культурно и позитивно. Ничего предосудительного в этом не вижу. Мы любим Россию и любим Финляндию. Надеюсь, никого не обидели нашим выступлением", - рассказал Игорь Дмитриев.

В комментариях к ролику на YouTube многие восхищались голосами певцов, а некоторые интересовались, не нарушили ли артисты правила поведения на границе.