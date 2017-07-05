09:08, 05 Июля 2017
ВИДЕО: На концерте в Сегеже местная жительница чуть не унесла со сцены певицу Акулу
По теме
Загрузка...
В паблике "Внутренняя Карелия" появилось забавное видео, как на концерте в Сегеже к певице Акуле подошла женщина, подняла ее и стала кружить.
"На концерте в Сегеже жительница солнечной Карелфорнии чуть не унесла со сцены певицу Акулу", - отмечается в группе.
По имеющейся информации, Акула выступила в Сегеже 1 июля.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
04.07.2017 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии