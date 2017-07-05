ВИДЕО: На концерте в Сегеже местная жительница чуть не унесла со сцены певицу Акулу

В паблике "Внутренняя Карелия" появилось забавное видео, как на концерте в Сегеже к певице Акуле подошла женщина, подняла ее и стала кружить.

"На концерте в Сегеже жительница солнечной Карелфорнии чуть не унесла со сцены певицу Акулу", - отмечается в группе.

По имеющейся информации, Акула выступила в Сегеже 1 июля.