Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Происшествия
15:55, 03 Октября 2017

ВИДЕО: На Кукковке толпа неизвестных избила подростка

По теме

ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 21-летний пешеход
03.10.17 15:06
Банку скинули на иномарку в Петрозаводске
03.10.17 10:04
Появилось видео наезда автомобиля на ребенка в Петрозаводске
03.10.17 08:05
Все новости
Загрузка...

Пострадавший 15-летний подросток с травмами доставлен в больницу.

Как сообщили в социальной сети родственники пострадавшего, 30 сентября в 21.00 на Кукковке, у гипермаркета "Магнит", группа неизвестных людей избила 15-летнего подростка.

"Его избивали 10 человек, - написала мама подростка, - в результате многочисленные ушибы, синяки и ссадины, сотрясение головного мозга. Ребенок находится в больнице. Били в основном по голове. В округе не нашлось ни одного человека, который мог помочь моему ребенку.
Призываю правоохранительные органы принять меры во избежание таких случаев, установить пункты наблюдения и организовать патрули".

В МВД Карелии подтвердили, что по данному происшествию в отдел полиции поступило заявление. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

По теме

ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 21-летний пешеход
03.10.17 15:06
Банку скинули на иномарку в Петрозаводске
03.10.17 10:04
Появилось видео наезда автомобиля на ребенка в Петрозаводске
03.10.17 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:22
Политкухня
То немцу смерть 7
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
02.10.2017 13:20
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Напарник
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»