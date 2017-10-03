ВИДЕО: На Кукковке толпа неизвестных избила подростка

Пострадавший 15-летний подросток с травмами доставлен в больницу.

Как сообщили в социальной сети родственники пострадавшего, 30 сентября в 21.00 на Кукковке, у гипермаркета "Магнит", группа неизвестных людей избила 15-летнего подростка.

"Его избивали 10 человек, - написала мама подростка, - в результате многочисленные ушибы, синяки и ссадины, сотрясение головного мозга. Ребенок находится в больнице. Били в основном по голове. В округе не нашлось ни одного человека, который мог помочь моему ребенку.

Призываю правоохранительные органы принять меры во избежание таких случаев, установить пункты наблюдения и организовать патрули".

В МВД Карелии подтвердили, что по данному происшествию в отдел полиции поступило заявление. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.