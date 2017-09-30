ВИДЕО: На Лесном проспекте столкнулись автомобили, работали спасатели

ДТП произошло в темное время суток в сложных дорожных условиях.

В минувшую пятницу 29 сентября в 19.56 на перекрестке ул.Чапаева – пр.Лесной столкнись автомобили.

В ликвидации ДТП принимали участие сотрудники МЧС и ГИБДД Петрозаводска. На месте аварии работала "скорая".

Как сообщили очевидцы, кого-то доставали из покореженного автомобиля.

В ГИБДД о пострадавших пока не сообщали.