ВИДЕО: На месте проведения ремонта дороги под Петрозаводском произошло ДТП

Два автомобиля столкнулись в районе отворотки к посёлку Сулажгорский кирпичный завод.

Сегодня утром, 23 июня в 7.43, в на 8-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви", в районе отворотки к посёлку Сулажгорский кирпичный завод, там, где проходят дорожные работы, столкнулись легковой автомобиль и кроссовер.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда легковой автомобиль выезжал на Суоярвское шоссе со стороны Сулажгорского кирпичного завода, совершая левый поворот в сторону города, а кроссовер двигался по Суоярвскому шоссе со стороны Петрозаводска.

От столкновения кроссовер отбросило на полосу встречного движения, после чего он съехал в кювет. При этом чудом удалось избежать столкновения со встречным автомобилем.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации ГИБДД Карелии, в данном ДТП никто не пострадал.

Видео ДТП размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".