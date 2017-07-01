15:29, 01 Июля 2017
ВИДЕО: На оживленном перекрестке Кукковки столкнулись два автомобиля
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В Петрозаводске одна из машин пыталась развернуться на перекрестке, но неудачно.
В субботу утром на пересечении улиц Ровио и Лыжная в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Один из них пытался развернуться, и допустил аварию.
Видео момента ДТП с камеры компании Ситилинк было опубликовано в группе ДТП Петрозаводска и Карелии. Смотреть с 45 секунды.
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