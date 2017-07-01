ВИДЕО: На оживленном перекрестке Кукковки столкнулись два автомобиля

В Петрозаводске одна из машин пыталась развернуться на перекрестке, но неудачно.

В субботу утром на пересечении улиц Ровио и Лыжная в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Один из них пытался развернуться, и допустил аварию.

Видео момента ДТП с камеры компании Ситилинк было опубликовано в группе ДТП Петрозаводска и Карелии. Смотреть с 45 секунды.