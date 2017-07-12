ВИДЕО: На пляже во Флориде тонувшую семью спасли живой цепью из 80 человек

Заплыв двух мальчиков в Атлантике, на пляже Флориды (США), едва не закончился гибелью целой семьи.

Их унесло сильным течением. Увидев это, на помощь сыновьям кинулась в воду мать подростков и другие пять членов этой семьи. Однако их тоже подхватило сильным течением и понесло от берега.

Увидев это, 80 отдыхавших на пляже людей (даже те, кто не умел плавать) взялись за руки, образовав живую цепь, и таким образом вызволили из водной ловушки тонувшую семью, сообщают "Вести.ру" со ссылкой на телеканал CBS.