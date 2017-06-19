ВИДЕО: На улице Белинского фургон протаранил два автомобиля – странные маневры попали в объектив камеры наблюдения

Авария произошла во дворе дома № 17в по улице Белинского в Петрозаводске.

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием фургона и двух легковых автомобилей произошла на придомовой территории у дома № 17в по улице Белинского.

Заезжающий на парковку фургон врезался в припаркованные автомобили.

Причина столь странного манёвра пока не понятна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.