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Новости. Общество
19:10, 11 Июля 2017

ВИДЕО: Над Якутией пролетел НЛО и исчез в портале

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В интернете появилось видео, где можно увидеть НЛО, исчезающее в портале.

По словам авторов ролика, им удалось запечатлеть космический корабль инопланетян, находившийся на территории Якутии. Точные место и время, где была сделана запись, при этом не уточняются, сообщает "Московский комсомолец".

На видео можно наблюдать, как светящийся бледно-синим светом объект, по форме напоминающий пирамиду, некоторое время остаётся неподвижным, а затем перемещается в пространстве, вращаясь вокруг своей оси и выпуская нечто, похожее на клуб дыма. После этого над ним появляется квадрат из такого же света, и НЛО в этом свечении исчезает.

Многие зрители отнеслись к представленному ролику довольно скептически, а один из них даже отметил, что он не является оригинальным — ещё в апреле те же кадры пытались выдать за НЛО, якобы замеченный в Мексике. Впрочем, большая часть людей, оставивших комментарии к видео, считают, что оно попросту является фальшивкой и "упражнениями" со спецэффектами. Как отметили многие комментаторы, видеоролик "слишком хорош, чтобы быть правдой".

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