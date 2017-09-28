ВИДЕО: "Накладной" зад Тома Круза вызвал скандал

В интернете обсуждают накладные ягодицы Тома Круза в фильме "Валькирия".

Голливудский актер Том Круз прокомментировал слухи, которые бурно обсуждаются в соцсетях и на сайтах таблоидов, пишет uznayvse.

По словам Круза, на съемках военно-исторического фильма "Операция "Валькирия" он не носил накладные ягодицы. Ранее один из пользователей Twitter опубликовал кадр из картины, на котором актер запечатлен встающим с земли после обстрела. При этом пользователь swizz keats пришел к выводу, что на пятую точку Круза именно для съемок этой сцены надели соответствующий реквизит. Эта теория обрела множество адептов, но также и тысячи противников. Многие предположили, что актер, который традиционно выполняет трюки самостоятельно, мог подложить накладные ягодицы в целях безопасности.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Круз также опроверг и шутливое предположение о том, что его ягодицы были изменены при помощи компьютерных спецэффектов. "Это не графика, это я сам", – заявил актер, напомнив, что выполняет трюки самостоятельно.