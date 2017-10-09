ВИДЕО: Настасья Самбурская высмеяла Ольгу Бузову
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В выступлении звезда сериала "Универ" Настасьи Самбурской на сцене "Новой фабрики звезд" многие усмотрели пародию на Ольгу Бузову, которая в конце прошлого года неожиданно запела.
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская выступила на сцене "Новой фабрики звезд", в ее выступлении многие усмотрели пародию на Ольгу Бузову, которая в конце прошлого года неожиданно запела и сейчас уверено делает сольную карьеру.
Появившись на сцене, Самбурская сразу же дала понять зрителю, что она поет под фонограмму, более того, ее танцевальные па, очень напоминали танец Бузовой под песню "Мало половин", пишет uznayvse.
Под конец номера на сцене появился Даниил Рувинский с перечеркнутым словом "фанера" на груди. Когда Настасья повернулась к зрительному залу спиной, оказалось, что то же самое написано у нее на пятой точке.
Редакция uznayvse.ru добавляет, что Ольга Бузова, обладающая довольно скромными вокальными данными, предпочитает петь под фонограмму, более того, все ее треки подвергаются серьезной компьютерной обработке. Именно это обстоятельство является поводом для критики и пародий.
Кайф🤤🤤🤤 Кайфую от этого трека, надо слушать его на всю громкость в машине или дома, неважно!!!! 💣 И любить себя❤️ Я теперь сама по себе, ты победил в этой игре, обещаю быть свободной, обещаю быть спокойной. Я теперь сама не своя, отныне с кем бы рядом я не была, обещаю быть СВОБОДНОЙ, обещаю быть СПОКОЙНОЙ...#обещаю#самапосебе 👸🏻 Вовсю готовлюсь к своим первым сольным концертам #подзвукипоцелуев 💋 одна ночь - танцевальные репетиции💃🏻 другая - вокальные...🎤 и так каждый день🙈Все только начинается 💪🏻💪🏻💪🏻 #тольковперед#ябуду#ястану#моилюдивсегдасомной
Настасья Самбурская @samburskaya высмеяла Бузову на сцене "Новой фабрики звёзд" канала МУЗ-ТВ В образе "трупа невесты" подопечная Дробыша спародировала движения из клипа "Мало половин". Завершился дуэт с номинантом Даниилом Рувинским надписью "нет фанере" на пятой точке Самбурской. А кого поддерживаете вы?
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