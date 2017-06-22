ВИДЕО: Негостеприимные петрозаводчане объявлены в розыск

Разыскиваются молодые люди, подозреваемые в хищении телефонов у гостя Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскиваются молодые люди, подозреваемые в хищении мобильных телефонов у жителя Медвежьегорска.

В ночь на 18 января этого года мужчина находился в Петрозаводске. После совместного употребления спиртного в компании незнакомых молодых людей в одном из баров, расположенных в центре города, он обнаружил пропажу мобильного телефона. Позже, оказавшись на улице возле фонтана на Студенческом бульваре, подозреваемые под видом оказания помощи потерпевшему, завладели и вторым телефоном, а затем скрылись.

Просим всех, кто узнал данных граждан на видео или располагает информацией об их местонахождении сообщить в полицию по телефонам: 89535462110, 89681805585 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.