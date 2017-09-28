14:51, 28 Сентября 2017
ВИДЕО: Неизвестные набросились на автомобиль в центре Петрозаводска
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В карельской столице камеры засняли странное поведение прохожих, один из которых набросился на автомобиль на проспекте Ленина, а второй разбил бутылку водки перед мотоциклистом.
Инцидент зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".
По словам очевидцев, в среду вечером мотоциклист с приятелем увидели, как какой-то мужчина набросился на машину.
"Мы проехали и попросили не делать этого. Позже мы проезжали мимо и увидели, как они переходят дорогу. Они прошли и "послали" нас. Потом один из них подошёл и начал сталкивать нас на землю. Я его оттолкнул и сказал, что не надо так делать. На что они обиделись и ушли", - пишет участник инцидента.
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