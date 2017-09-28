Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Происшествия
14:51, 28 Сентября 2017

ВИДЕО: Неизвестные набросились на автомобиль в центре Петрозаводска

По теме

ВИДЕО: В Карелии рыбаки спасли тонувшего медвежонка
28.09.17 11:03
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка врезалась в фонарный столб
28.09.17 08:55
ВИДЕО: Акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой
27.09.17 23:30
Все новости
Загрузка...

В карельской столице камеры засняли странное поведение прохожих, один из которых набросился на автомобиль на проспекте Ленина, а второй разбил бутылку водки перед мотоциклистом.

Инцидент зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".

По словам очевидцев, в среду вечером мотоциклист с приятелем увидели, как какой-то мужчина набросился на машину.

"Мы проехали и попросили не делать этого. Позже мы проезжали мимо и увидели, как они переходят дорогу. Они прошли и "послали" нас. Потом один из них подошёл и начал сталкивать нас на землю. Я его оттолкнул и сказал, что не надо так делать. На что они обиделись и ушли", - пишет участник инцидента.

По теме

ВИДЕО: В Карелии рыбаки спасли тонувшего медвежонка
28.09.17 11:03
ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка врезалась в фонарный столб
28.09.17 08:55
ВИДЕО: Акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой
27.09.17 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках

Аналитика

Сегодня 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 13
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
Татьянин день
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»