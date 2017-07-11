ВИДЕО: Nissan въехал в ограждение, не вписавшись в поворот на Чапаева

В Петрозаводске ночью произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Almera. Момент аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Инцидент произошел около четырех часов ночи.

"Легковой автомобиль выезжал с улицы Муезерская, совершая левый поворот на улицу Чапаева, в сторону улицы Шотмана, - отмечает "ДТП Петрозаводска и Карелии". - При совершении поворота водитель не справился с управлением, автомобиль наехал на поребрик в районе пешеходного перехода у остановки общественного транспорта "Автовокзал" и сбил несколько метров леерного ограждения".

По имеющейся информации, в ДТП никто не пострадал.