ВИДЕО: Новый клип Димы Билана взорвал Интернет

Новый клип Димы Билана "Лабиринты" за два дня набрал полмиллиона просмотров.

Дима Билан, 35-летний российский певец, а также киноактер, представил новый клип на песню "Лабиринты", который буквально за пару дней собрал полмиллиона просмотров. Об этом сообщила музыкальный продюсер певца Яна Рудковская.

Она также отметила, что эта песня из всего репертуара ее подопечного полюбилась ей больше всего. Да и сам клип получился очень красивым. Съемки проходили в вечернее и ночное время в лесу в районе Крылатское.

Как отмечает uznayvse, вместе с Димой Биланом в клипе снялись светские львицы Надежда Оболенцева и Ксения Лукаш. На съемочную площадку они попали не случайно. Красавицы купили лот на благотворительном аукционе фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца".

Сам певец в интервью журналистам заявил, что ему было легко работать с Надеждой и Ксенией и он рад, что лот выкупили именно они.

Деньги, которые девушки заплатили съемки в клипе, направят на лечение тяжелобольных детей.