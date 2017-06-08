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16:08, 08 Июня 2017

ВИДЕО: НТВ показал сюжет о награжденном Парфенчиковым Почетном гражданине Карелии Вадиме Туманове

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В Москве врио главы Карелии Артур Парфенчиков вручил директору по развитию бизнеса и связям с общественностью ООО "ПСК Строитель" Вадиму Ивановичу Туманову знак "Почетный гражданин Карелии".

По данным пресс-службы правительства республики, Вадим Туманов возглавляет известное в регионе дорожно-строительное предприятие "ПСК Строитель" с 1987 года. За это время компанией построено 97 км дорог федерального значения, 330 км – республиканского значения и 300 км других дорог.  Почетным гражданином республики он признан именно за большой личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов и благоустройство объектов, а также за особые заслуги перед регионом.

Под непосредственным руководством Вадима Ивановича в 1999 году предприятием "ПСК Строитель" была проведена реконструкция участков автодорог "Суоярви - Койринойя" и "Олонец-Сортавала". Эти важные транспортные артерии обеспечили проезд крупногабаритного транспорта по наиболее короткому пути из Петрозаводска к пункту международного пропуска "Вяртсиля".

"30 лет мы проработали в Карелии, делали дороги, к качеству которых претензий не было", - рассказал Вадим Иванович.

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