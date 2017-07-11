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Новости. Общество
16:30, 11 Июля 2017

ВИДЕО: НТВ рассказало о скандальной рыбалке Кержакова в Карелии

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Известный российский футболист Александр Кержаков оказался в центре скандала из-за фото с рыбалки в Карелии.

Росрыболовство прощать известному футболисту такой промах не намерено. Теперь Кержаков может стать фигурантом дела о браконьерстве.

"В данном случае поступил звонок от гражданина на телефон горячей линии на сайте управления. Я видел эту фотографию. Действительно, изображен онежский лосось, возбуждено административное дело, виновные будут наказаны в рамках дела", - сказал заместитель руководителя северо-западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

Онежское озеро в Республике Карелия — место действительно рыбное. И возьмись за снасти Кержаков года на два раньше, ничего бы не было. А сейчас Минсельхоз внес новые поправки в правила рыболовства и запретил добычу озерного лосося в целях любительской и спортивной рыбалки.

Судя по профилю Кержакова в социальных сетях, рыбалка — чуть ли не вторая его страсть после футбола. Что ни фото, то с уловом мечты. На одном из них — широко улыбающийся Кержаков с пятикилограммовой щукой, на другом — рыбы чуть поменьше, зато две. Не исключено, что после проверки инспекторов хобби придется сменить. Сам футболист на связь не выходит, а вот его адвокат убежден: делать выводы рано. Не пойман — не вор, сообщается на сайте телекомпании.

"Я понимаю, если бы он был с удочкой, на которой рыба из воды. Это одно. А так — ну, держит рыбу в руках, ну и все. Это же не криминал. Это мое предположение", - отметил адвокат  Игорь Решетников.

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