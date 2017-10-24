ВИДЕО: Нудист-рецидивист снял с себя все в музее

Испанский акционист Адриан Пино Оливейра разделся догола в галерее в Италии.

Затем он несколько десятков секунд позировал на камеры перед статуей Давида работы Микеланджело, установленной в Галерее Академии изящных искусств во Флоренции, рассказывает портал vesti.ru.

Перформанс состоялся 22 октября. Раздевшись, Оливейра начал произносить невнятные фразы, пока его спутник снимал его на камеру. Охрана музея в итоге набросила на испанца одежду и вывела его из помещения.

Пока непонятно, будут ли "художнику" предъявлены какие-либо официальные обвинения. Директор музея Сесилия Холлберг назвала инцидент "печальным и возмутительным", сообщает Local.

Это уже не первая нудистская акция, устроенная Оливейрой в различных музеях Европы. Начиная с 2014 года, он раздевался перед картиной "Рождение Венеры" Боттичелли в флорентийской Галерее Уффици, перед скульптурой Ники Самофракийской в Лувре, картиной Джона Эверетта Милле "Смерть Офелии" в лондонской галерее Тейт, а также перед " Махой обнаженной" Гойи в мадридском музее Прадо и в других местах. Помимо этого, 22 апреля 2017 года голый Оливейра нырнул на глазах туристов в знаменитый римский фонтан Треви.

Сам испанец называет свои действия "Проект V", пытаясь, по своим словам, "передать и восславить божественную силу Женственности перед лицом приходящего в упадок современного мужского мира". V здесь обозначает Венеру, богиню любви древнеримского пантеона.

Все свои акции Оливейра обычно устраивает именно 22 числа, так как буква V является 22-й в латинском алфавите. Так, 22 сентября он разделся перед Воротами Иштар в берлинском музее Пергамон.