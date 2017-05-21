14:59, 21 Мая 2017
ВИДЕО: О грязи в Петрозаводске сняли познавательный сюжет
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В сети появилось видео с рассказом, что за грязь лежит на дорогах карельской столицы.
"Вредные химические вещества, содержащиеся в Петрозаводской дорожной пыли, которую не убирают или убирают неправильно, это пыль от автомобильных колодок, пыль от реагентов, добавляемых в песок зимой, пыль от масел смазок и других автомобильных жидкостей, впитавшихся в песок, пыль от автомобильной резины. И эта бомба замедленного действия в невероятных количествах продолжает лежать на дорогах и обочинах Петрозаводска", - сообщают авторы ролика, опубликованного в паблике "Живой Петрозаводск".
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