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14:59, 21 Мая 2017

ВИДЕО: О грязи в Петрозаводске сняли познавательный сюжет

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В сети появилось видео с рассказом, что за грязь лежит на дорогах карельской столицы.

"Вредные химические вещества, содержащиеся в Петрозаводской дорожной пыли, которую не убирают или убирают неправильно, это пыль от автомобильных колодок, пыль от реагентов, добавляемых в песок зимой, пыль от масел смазок и других автомобильных жидкостей, впитавшихся в песок, пыль от автомобильной резины.  И эта бомба замедленного действия в невероятных количествах продолжает лежать на дорогах и обочинах Петрозаводска", - сообщают авторы ролика, опубликованного в паблике "Живой Петрозаводск".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-05-21 18:50:36
В городе хоть пруд пруд территорий которые никто и никогда не убирает, мэрия только обещает уже много лет ликвидировать эти "белые пятна" и закрепить за ними ответственных за уборку, но воз и ныне там, а Мирошник только за качество уборки города пора давно выгнать.
анти
2017-05-21 17:22:30
Конечно же, смена власти решит все проблемы))) Держите меня семеро! Трудовой прессинг - вот что нужно россиянину, чтобы жить как при Советах, ну или как на западе. Но вот незадача: как только власть начинает "прессовать", сразу нарастает народное недовольство. Ведь жить по-свински - так комфортно (большинству населения). Так что, снимайте ролики и дальше... Толку от этого, кроме смены власти, разумеется, не будет все равно никакого)))
ненец
2017-05-21 19:42:33
анти, зачем прессинг, когда можно и по-человечески.
Трудно чтоль?
новый
2017-05-21 16:02:48
Осидает пишется через Е.
Беня
2017-05-21 15:42:24
Пыль - это наше все, теперь прикажите подметать?
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян,
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами - степями, полями.
А кругом бушует плам
Да пули свистят.
А. Новиков, Л. Ошанин



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