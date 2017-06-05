ВИДЕО: Очевидец на ходу запрыгнул в машину, где у водителя случился приступ
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Житель США Рэнди Томпкинс, рискуя жизнью, предотвратил дорожную аварию с участием неуправляемого автомобиля.
Заметив, что у водителя встречной машины случился приступ, он, не раздумывая, запрыгнул в неё на ходу и нажал на педаль тормоза. Случившееся зафиксировал полицейский видеорегистратор, сообщает "Лайф".
Камера полицейского автомобиля запечатлела рискованный поступок автолюбителя в городе Диксон, который, возможно, спас жизни других участников дорожного движения.
Машина, двигавшаяся перед стражами порядка, проехала на красный сигнал светофора, медленно повернула налево и оказалась на встречной полосе. Рэнди Томпкинс, управлявший своим пикапом, заметил, что с водителем седана что-то не так. Он остановился, выбежал на проезжую часть и запрыгнул в неуправляемый автомобиль через окно пассажирской двери.
После того как машину удалось остановить, выяснилось, что причиной произошедшего стал сердечный приступ водителя.
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