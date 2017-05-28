ВИДЕО: Очевидцы засняли, как на Ла-Рошель сгорел автомобиль

В Петрозаводске на набережной Ла-Рошель загорелся джип.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, пожар произошел 26 мая около 22 часов возле дома №17 по набережной Ла-Рошель.

Причины происшествия устанавливаются. Очевидцы, заснявшие тушение пожара на видео (оно появилось на сайте ДТП Петрозаводска и Карелии), предположили, что дело в неисправной проводке.