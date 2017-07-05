ВИДЕО: Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

В преддверии саммита G20 фермер Дарио Гамбарин из итальянской коммуны Кастаньяро при помощи трактора превратил собственное поле в 135-метровый портрет российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

"В 2016 году фермер рисовал портреты соперников по президентской гонке в США — республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Ранее на поле появлялось масштабное изображение Фиделя Кастро в честь визита папы Римского Франциска на Кубу, а также лицо самого понтифика", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что творениям фермера уготована короткая жизнь — между сбором урожая одной культуры и посадкой следующей, поэтому и портрет российского президента с подписью "Путин" исчезнет через несколько дней.

Видео взято с сайта газеты "Известия".