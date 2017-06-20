ВИДЕО: "Он пытался спасти девочку, но она ушла ко дну"

Отец мальчика, которому удалось спастись при крушении лодки на Ладожском озере в Карелии, рассказал, что его сын вместе с друзьями утром уехали к бабушке, чтобы отправиться в поход.

"Трагедия случилось. Он много чего не рассказывал, состояние у него такое. Лодка перевернулась, они пытались спастись, поняли, что не удастся, начали выплывать. Он рассказал, что далеко от берега были. Один сразу к берегу поплыл, сын пытался спасти девочку, но. когда начал подплывать к ней, увидел, что ее уже нет — на глазах у него пошла ко дну. Двое других поплыли к берегу, но там их не нашли", — рассказал мужчина.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.