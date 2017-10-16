ВИДЕО: Опубликованы кадры ДТП с пешеходом в Кондопоге

В Сети появилось в видео, как в Кондопоге автомобиль сбил пешехода на "зебре".

Дорожное происшествие зафиксировали видеокамеры компании "Ситилинк". Ролик был опубликован на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что в субботу в 17.50 на улице Бумажников у дома №38 водитель Renault сбил 52-летнегог мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.