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13:22, 28 Июня 2017

ВИДЕО: Осужденные Карелии сняли фильм о помощи больным детям

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Фильм "День добрых дел", снятый осужденными ЛИУ№4, стал победителем регионального этапа IХ Всероссийского фестиваля фильмов, созданных осужденными, "Быть добру", сообщили в УФСИН Карелии.

В УФСИН Карелии подвели итоги регионального этапа IХ Всероссийского фестиваля фильмов, созданных осужденными, "Быть добру".

На конкурс было представлено 7 работ, в которых показано: несмотря на то, что люди оказались в местах лишения свободы, они все равно могут делать добрые дела.

Победителем стала работа сегежского лечебно-исправительного учреждения №4 под названием "День добрых дел". В основу ленты был положен сюжет об осужденных, которые увидели по телевизору передачу о больных детях и решили помочь им, собрав деньги.

Организаторы фестиваля уверены, что кино может стать одной из действенных форм социальной реабилитации осужденных, содействовать развитию в них способности преодоления нравственных недугов, формированию осознанного стремления к очищению души и духовному росту.

Конкурс проводится ежегодно по инициативе Попечительского совета уголовно-исполнительной системы и ФСИН России при участии Всероссийского университета кинематографии имени С.А. Герасимова.

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