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Новости. Общество
19:10, 12 Октября 2017

ВИДЕО: Отец устроил умершей дочери сказочную похоронную церемонию

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Похороны обошлись в 42 миллиона рублей.

В Москве любящей отец устроил умершей молодой дочери похороны в стиле сказки "Спящая красавица", рассказывает dayonline.ru.

Девушка, которой было всего 17 лет, собиралась поступить в театральный вуз и стать актрисой. Однако коварная болезнь помешала москвичке осуществить свою мечту - при поступлении в институт у нее была обнаружена 4-я стадия рака. Об этом сообщает Mash.

Любящий отец решил сделать прощальный подарок, превратив похороны в сказку.

"Отец благодарил нас за то, что мы смогли воссоздать такую трогательную вещь", - рассказал организатор мероприятия Искандер Кадыров.

Была поставлена театральная сцена, сделан хрустальный гроб. Для всех гостей сшили костюмы в едином стиле. Похороны обошлись в 42 миллиона рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-10-12 20:45:01
Давно пора разработать торжественную, более живую процедуру похорон... А то хоронят нынче - как-то невесело, уныло, без гимна, без торжественных речей...
Как будто не рады, что умерли на Родине!
sherhan2
2017-10-12 19:18:40
Отец причудлив,но это его дело.Статья,однако,смахивает на рекламу агенства по организации креативных похорон и требует соответствующей подписи: "на правах рекламы".
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