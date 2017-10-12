ВИДЕО: Отец устроил умершей дочери сказочную похоронную церемонию

Похороны обошлись в 42 миллиона рублей.

В Москве любящей отец устроил умершей молодой дочери похороны в стиле сказки "Спящая красавица", рассказывает dayonline.ru.

Девушка, которой было всего 17 лет, собиралась поступить в театральный вуз и стать актрисой. Однако коварная болезнь помешала москвичке осуществить свою мечту - при поступлении в институт у нее была обнаружена 4-я стадия рака. Об этом сообщает Mash.

Любящий отец решил сделать прощальный подарок, превратив похороны в сказку.

"Отец благодарил нас за то, что мы смогли воссоздать такую трогательную вещь", - рассказал организатор мероприятия Искандер Кадыров.

Была поставлена театральная сцена, сделан хрустальный гроб. Для всех гостей сшили костюмы в едином стиле. Похороны обошлись в 42 миллиона рублей.