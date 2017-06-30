ВИДЕО: Отмена 26-го маршрута будет приносить троллейбусному управлению 1 млн ежемесячно, заявили в мэрии

ГТРК "Карелия" выпустила сюжет об отмене 26-го маршрута в Петрозаводске. Журналисты выяснили, что жители города против решения мэрии, при этом власти от своих намерений отказываться не намерены.

"С отменой 26-го маршрута троллейбусное управление будет ежемесячно иметь 1 млн рублей дополнительных средств", - сообщила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Она также объяснила, почему мэрия пока не трогает 25-й и 3-й автобусные маршруты, которые еще в большей степени дублируют троллейбусные.