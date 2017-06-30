Новости. Общество
09:31, 30 Июня 2017

ВИДЕО: Отмена 26-го маршрута будет приносить троллейбусному управлению 1 млн ежемесячно, заявили в мэрии

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ГТРК "Карелия" выпустила сюжет об отмене 26-го маршрута в Петрозаводске. Журналисты выяснили, что жители города против решения мэрии, при этом власти от своих намерений отказываться не намерены.

"С отменой 26-го маршрута троллейбусное управление будет ежемесячно иметь 1 млн рублей дополнительных средств", - сообщила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Она также объяснила, почему мэрия пока не трогает 25-й и 3-й автобусные маршруты, которые еще в большей степени дублируют троллейбусные.  

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Комментарии

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бармалей
2017-06-30 09:50:19
а частникам - маршруткам сколько? миллионов 10-ть??? ой, Юлия Ивановна, недоговариваете.. лукавите...
pupsik
2017-06-30 09:34:04
угу, приносить будут 1 млн., а расходов для получения этого одного миллиона будет два миллиона?
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