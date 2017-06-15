ВИДЕО: Пенсионер показал, как надо в машине слушать песни Metallica

На YouTube набирает популярность видеоролик, в котором пожилой мужчина за рулем автомобиля эффектно трясет головой под хэви-метал.

Количество просмотров видео, опубликованного 13 июня, приближается к полумиллиону. Его снял и выложил молодой человек из проезжающей мимо машины, сообщает РИА Новости.