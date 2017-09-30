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Новости. Происшествия
12:28, 30 Сентября 2017

ВИДЕО: Пенсионер, разбивший в Петрозаводске два автомобиля, отделался штрафом в 500 рублей

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В Петрозаводске водитель на «Ниве», решивший повернуть налево с крайнего правого ряда, разбил две иномарки, а сам отделался штрафом.

В Петрозаводске 27 сентября в 11.47 на Лесном проспекте, недалеко от ТРЦ "Лотос Плаза", произошло групповое ДТП.

Водитель ВАЗ-2131 "Нива" решил совершить поворот налево, выехав с крайнего правого ряда, в этот момент параллельно ему двигались легковой автомобиль Nissan Almera и кроссовера Suzuki SX4.

В результате "Нива" протаранила Nissan и Suzuki. В аварии никто из людей не пострадал.

Но, как рассказали водители пострадавших авто, водителем, нарушившим ПДД, оказался пенсионер из Сортавалы. Ему назначили штраф 500 рублей, водителям двух пострадавших иномарок остались покореженные автомобили.

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