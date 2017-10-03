ВИДЕО: Петрозаводчанка пожаловалась на хамское поведение водителя маршрутки

Пассажирка заявила, что водитель маршрутного автобуса грубил людям в салоне, «подрезал» другие автомобили и не останавливался по требованию.

Жительница Петрозаводска пожаловалась на водителя маршрутки №17. По словам пассажирки, водитель автобуса агрессивно вел себя на дороге. Когда пассажиры попросили водителя соблюдать осторожность и ехать по правилам, тот предложил им идти пешком.

«Водитель не выпустил двух девушек на остановке у гостиницы "Северная», сказав, что те выйдут на следующей. На просьбы беременной девушки ехать аккуратнее (он резко тормозил и стартовал)- так как она в положении и вылетает из сидения - заявил, что он тогда тоже в положении. На другие замечания пассажиров реагировал матом и грубыми замечаниями»,- сообщила изданию «Столица на Онего» пассажирка маршрутки.

Водитель отказался назвать свое имя. Действия перевозчика пассажирка посчитала наглостью и обратилась к руководству компании. «17»-м маршрутом владеет организация ООО «АТП № 4 Тосноавто».

Фрагмент беседы с водителем маршрутки пассажирка записала на видео.