ВИДЕО: Петрозаводская группа "Громыка" выступила на международном фестивале

Коллектив "Громыка" из карельской столицы сыграл музыкальный сет в рамках международного фестиваля SKIF XXI имени Сергея Курехина.

Выступление петрозаводской команды прошло в Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра. Группа открыла курехинский фестиваль часовым музыкальным сетом.

Команда «Громыка» выступила совместно с коллективом «Опера Ыть» из Санкт-Петербурга. Специально для фестиваля музыканты приготовили премьерный показ программы "Громыка и Женчужины". Как утверждают участники "Громыки", данный проект стоит в авангарде зарождающегося движения по возрождению русской крепостной оперы.

Группа "Громыка" создана в Петрозаводске участниками команд "Револьвер" и Supermotozoids. Квинтет определяет свой музыкальный жанр как тяжелый психоделический твист. Дискография команды состоит из трех номерных альбомов и нескольких синглов.

Международный музыкальный фестиваль SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival) посвящен памяти музыканта-авангардиста Сергея Курёхина. Фестиваль объединяет в себе музыку всех жанров, танец, театр, изобразительное и мультимедийное искусство, перформанс, кино, видео. Мероприятие проводится с 1997 года.