Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
08:20, 03 Октября 2017

ВИДЕО: Петрозаводская группа "Громыка" выступила на международном фестивале

По теме

В музее "Кижи" завершились первые в России курсы ИККРОМ
03.10.17 09:44
К нам идет фестиваль
29.09.17 14:04
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
29.09.17 11:07
Все новости
Загрузка...

Коллектив "Громыка" из карельской столицы сыграл музыкальный сет в рамках международного фестиваля SKIF XXI имени Сергея Курехина.

Выступление петрозаводской команды прошло в Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра. Группа открыла курехинский фестиваль часовым музыкальным сетом.

Команда «Громыка» выступила совместно с коллективом «Опера Ыть» из Санкт-Петербурга. Специально для фестиваля музыканты приготовили премьерный показ программы "Громыка и Женчужины". Как утверждают участники "Громыки", данный проект стоит в авангарде зарождающегося движения по возрождению русской крепостной оперы.

Группа "Громыка" создана в Петрозаводске участниками команд "Револьвер" и Supermotozoids. Квинтет определяет свой музыкальный жанр как тяжелый психоделический твист. Дискография команды состоит из трех номерных альбомов и нескольких синглов.

Международный музыкальный фестиваль SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival) посвящен памяти музыканта-авангардиста Сергея Курёхина. Фестиваль объединяет в себе музыку всех жанров, танец, театр, изобразительное и мультимедийное искусство, перформанс, кино, видео. Мероприятие проводится с 1997 года.  

По теме

В музее "Кижи" завершились первые в России курсы ИККРОМ
03.10.17 09:44
К нам идет фестиваль
29.09.17 14:04
Ресторан "Панорамный" приглашает на вечера живой музыки
29.09.17 11:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-10-03 11:04:51
У наших групп всегда очень плохой звук, очень тяжело слушать.
ненец
2017-10-03 10:45:12
"Горемыка".
Беня
2017-10-03 10:29:54
Мне столько не выпить, даже если пересадить дополнительную печень.....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:22
Политкухня
То немцу смерть 1
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
02.10.2017 13:20
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»