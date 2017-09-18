ВИДЕО: Пьяная драка произошла в одном из дворов Петрозаводска

Разборка между двумя молодыми людьми попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В одном из дворов Петрозаводска 17 сентября в 7.40 произошла драка.

Отношения выясняли два нетрезвых молодых человека.

Как отметили комментаторы, судя по всему, участники драки знакомы.

"Но, посмотрите, какая наглость, выбить из рук телефон, чтобы напасть в тот момент, когда человек пытается поднять его с земли", - подписали в комментариях к видео.