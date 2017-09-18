14:19, 18 Сентября 2017
ВИДЕО: Пьяная драка произошла в одном из дворов Петрозаводска
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Разборка между двумя молодыми людьми попала в объектив камеры наружного наблюдения.
В одном из дворов Петрозаводска 17 сентября в 7.40 произошла драка.
Отношения выясняли два нетрезвых молодых человека.
Как отметили комментаторы, судя по всему, участники драки знакомы.
"Но, посмотрите, какая наглость, выбить из рук телефон, чтобы напасть в тот момент, когда человек пытается поднять его с земли", - подписали в комментариях к видео.
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