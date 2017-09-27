ВИДЕО: "Почтальон-вандал" демонстративно сломал перед камерой домофон в одном из домов Петрозаводска

Жители Петрозаводска возмущены поведением разносчика рекламы, сломавшего замок домофона в подъезде дома на Калинина.

Как рассказал читатель "Столицы на Онего", неприятный инцидент произошел 24 сентября в доме №73 по улице Калинина. Разносчик рекламы, мужчина около 40 лет, намеренно повредил замок домофона, вырвав провод. Происшествие зафиксировала камера наблюдения сети "Сампо" в холле первого этажа.

"Разносчики приносят в дома горожан не только рекламный мусор в почтовые ящики , вызывая раздражение, но и наносят реальный ущерб, портя имущество", - считает обратившийся в редакцию петрозаводчанин.