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Новости. Происшествия
06:40, 27 Сентября 2017

ВИДЕО: "Почтальон-вандал" демонстративно сломал перед камерой домофон в одном из домов Петрозаводска

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Жители Петрозаводска возмущены поведением разносчика рекламы, сломавшего замок домофона в подъезде дома на Калинина.

Как рассказал читатель "Столицы на Онего", неприятный инцидент произошел 24 сентября в доме №73 по улице Калинина. Разносчик рекламы, мужчина около 40 лет, намеренно повредил замок домофона, вырвав провод. Происшествие зафиксировала камера наблюдения сети "Сампо" в холле первого этажа.

"Разносчики приносят в дома горожан не только рекламный мусор в почтовые ящики , вызывая раздражение, но и наносят реальный ущерб, портя имущество", - считает обратившийся в редакцию петрозаводчанин.

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