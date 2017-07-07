ВИДЕО: Под Гоголевским мостом до сих пор не расселены дома

Жильцы многих домов под Гоголевским мостом не торопятся покидать свои квартиры.

Журналисты "ГТРК "Карелия" встретились с людьми, которые продолжают жить в домах под Гоголевским мостом, и узнали, почему они до сих пор живут в районе стройки и никуда не съезжают.

Прокомментировал сложившуюся ситуацию с нерасселенными домами и замглавы администрации Петрозаводска Андрей Иванов.