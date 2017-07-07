10:08, 07 Июля 2017
ВИДЕО: Под Гоголевским мостом до сих пор не расселены дома
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Жильцы многих домов под Гоголевским мостом не торопятся покидать свои квартиры.
Журналисты "ГТРК "Карелия" встретились с людьми, которые продолжают жить в домах под Гоголевским мостом, и узнали, почему они до сих пор живут в районе стройки и никуда не съезжают.
Прокомментировал сложившуюся ситуацию с нерасселенными домами и замглавы администрации Петрозаводска Андрей Иванов.
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